Louis Anderson ha parlato della complessità della storia proposta nella serie Intervista col vampiro, tratta dai romanzi di Anne Rice, sostenendo che c’è ancora molto da esplorare per quanto riguarda la storia di Louis e Lestat, il personaggio interpretato da Sam Reid.

L’attore ha spiegato:

Lestat è un personaggio davvero brutale e Louis può essere altrettanto crudele, in particolare nel primo libro. E quindi, con la brutalità arriva, ovviamente la violenza. Abbiamo ancora molto da esplorare con al centro tutti questi personaggi e per proporre ancora più contesto e maggiore comprensione nei confronti di chi sono e perché sono diventati in quel modo.

Anderson ha ribadito:

Non sono una persona che crede si debba amare ogni personaggio, con pregi e difetti. Non penso si debba essere d’accordo con ciò che fa un personaggio per apprezzare la possibilità di vederli o il modo in cui si comportano. Penso che il comportamento di Lestat nel corso della stagione e la risposta di Louis a tutto questo, e il suo comportamento nei suoi confronti, sono elementi che si potrebbe rivedere sapendo come finirà questa stagione in particolare, e tutti i segnali di avvertimento ci sono. C’è un’inevitabilità nella violenza. Se la violenza può essere rivolta agli sconosciuti, si può agire in modo settoriale e può essere rivolta alle persone proprio accanto a te. Ed è doloroso. Dovrebbe esserlo.