Jacob Anderson ha il ruolo di Louis nella serie Intervista col Vampiro e, intervistato da The Root, ha rivelato quali sono le differenze con i libri scritti da Anne Rice.

L’attore ha raccontato:

Per quanto riguarda questa versione di Louis de Pointe du Lac, ha forse un po’ più di passione dentro di sé ed è più probabile che reagisca contro Lestat. La versione di Louis dei romanzi, per quanto io lo ami, lo mostra mentre si lamenta di più di Lestat.

Anderson ha però ammesso:

Lo amo tuttavia. Non sto cercando di togliergli niente. Penso che nella serie abbia solo un po’ più di spina dorsale, lo dico con amore.

Nella serie tv, inoltre, l’aspetto razziale è importante:

Le sue origini sono una parte importante della storia e ne sono molto orgoglioso. Per quanto riguarda le possibile critiche, non voglio dare alle persone più tempo di quanto abbiano già avuto.

Che ne pensate delle differenze della versione di Louis proposta nella serie Intervista col vampiro rispetto a quella dei libri? Condividete la vostra opinione!

La serie tratta dall’opera di Anne Rice debutterà il 2 ottobre su AMC.

A dirigere i primi due episodi Alan Taylor, regista di Mad Men, Game of Thrones, I Soprano.

Nel cast della serie che riporta sugli schermi la storia, dopo il film con Tom Cruise e Brad Pitt, ci saranno Sam Reid nella parte di Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson in quella di Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass nei panni di Claudia, la vampira bambina e Eric Bogosian che interpreta il giornalista Daniel Molloy. Proprio Molloy racconta la storia d’amore, sangue e rincorsa dell’immortalità dei tre vampiri. Fuggendo dalle limitazioni della vita da uomo di colore nella New Orleans dei primi del novecento, Louis non resiste alla tentazione della fuga con Lestat, unendosi a lui come suo compagno vampiro. Ma i nuovi poteri di Louis hanno un prezzo molto violento, e l’arrivo della vampira bambina Claudia innesca un percorso di vendetta ed espiazione che durerà decenni.

Fonte: The Root