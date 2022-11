Jacob Anderson è uno dei protagonisti della serie Intervista col vampiro con la parte di Louis de Pointe du Lac e ha rivelato quale oggetto di scena ha portato via dal set.

Nel penultimo episodio della prima stagione, Like Angels Put in Hell by God, il personaggio incontra il giornalista Daniel Molloy e usa la sua carta di credito per pagare da bere. L’attore ha ricordato:

Essendo un fan dei romanzi di Anne Rice, in quei momenti ho pensato ‘Siamo letteralmente nel libro’ e provavo la sensazione che, nonostante il comportamento di Louis sia diverso, ero improvvisamente in quella realtà. Ero nel prologo del primo romanzo. Ed è stato realmente eccitante.

Anderson ha quindi aggiunto:

Ho la carta American Express. La tengo nel mio ufficio. Era l’unica cosa che lo showrunner Rolin Jones voleva e l’ho tenuta io.

Sam Reid, interprete di Lestat, ha invece tenuto il costume indossato per la scena del massacro del Mardi Gras, abiti con cui si è formato un inaspettato legame.

La serie Intervista col vampiro ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di AMC e gli episodi sono disponobili anche su AMC+.

Nel cast della serie ci sono anche Sam Reid, Bailey Bass, Eric Bogosian, Kalyne Coleman, Christian Robinson, Assad Zaman, e Maura Grace.

Fonte: ComicBook