AMC Networks ha annunciato il rinnovo per la stagione 3 della serie Intervista col vampiro, tratta dai romanzi di Anne Rice.

Nei nuovi episodi, il vampiro Lestat sarà indignato per il ritratto che è stato fatto di lui nel bestseller Intervista col vampiro e decide di chiarire a modo suo la situazione: creando una band e andando in tour.

AMC ha anticipato che nella storia saranno coinvolti Gabrielle, Nicholas, Magnus, Marius e altri personaggi si uniranno a Louis, Armand, Molloy, Sam, Raglan e Fareed, oltre ad altre presenze attualmente avvolte dal mistero, in un “pellegrinaggio sexy attraverso lo spazio, il tempo e il trauma. Senza autotune e avvertimenti. Tutto sarà amplificato”.

Nel cast dello show ci sono Sam Reid nella parte di Lestat, Eric Bogosian in quella di Daniel, Assad Zaman che è Armand, Delainey Hayles nei panni di Claudia e Ben Daniels come Santiago.

Rolin Jones è showrunner e sceneggiatore e ha voluto ringraziare i fan per il sostegno e il cast e la troupe per il lavoro compiuto nelle prime due stagioni, prima di aggiungere ironico:

Rivolgo le mie più sincere scuse alla famiglia e agli amici dell’attore Sam Reid, per la possessione che continua anche oggi. Monsieur L promette di riconsegnare il suo corpo dopo la cancellazione (possa quella sera non arrivare mai).

Che ne pensate? Siete felici per il rinnovo per la stagione 3 di Intervista col vampiro?

Fonte: TVLine