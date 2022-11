Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione di Intervista col vampiro si è conclusa negli Stati Uniti e nell’episodio ci sono stati degli importanti cambiamenti rispetto ai romanzi di Anne Rice, ora commentati e motivati dallo showrunner in una nuova intervista.

Non proseguite, ovviamente, se non volete spoiler sulle puntate!

In The Thing Lay Still si assiste al piano di Claudia (Bailey Bass) e Louis (Jacob Anderson) di uccidere Lestat (Sam Reid). Il vampiro, mentre in città la sua famiglia è al centro di alcuni sospetti, decide di organizzate una festa del Mardi Gras per attirare degli esseri umani da uccidere in vista di una fuga da New Orleans. Lestat viene però ingannato e beve del sangue contenente altre sostanze, tra cui l’arsenico e il laudano, come tra le pagine, e Louis taglia poi la gola al suo amante che, comunque, non perde la vita. Nei romanzi questo gesto è progettato e compiuto da Claudia.

Lo showrunner Rolin Jones ha ora spiegato:

Per quanto riguarda Lestat, l’omicidio è la sua dimostrazione di amore. Quindi, chi dovrebbe essere se non Louis a compiere quel gesto?

Intervistato da Variety, lo sceneggiatore e produttore ha quindi proseguito:

Quel finale getta le basi per raccontare la storia ambientata a Parigi. Re-inventarsi un secondo, anzi nel nostra caso un terzo, atto per i nostri vampiri. Ci si può lasciare alle spalle delle decisioni discutibili e ricominciare da capo, e diventare la persona che si vuole esssere? Affrontano delle cose nell’Europa dell’Est che potrebbero rappresentare la fine, per vampiri non così forti.

La seconda stagione, secondo Jones, sarà più fedele ai romanzi dopo aver cambiato anche altri dettagli della storia di Louis, come il fatto che Rashid (Assad Zaman) non è il suo fedele servitore, ma il vampiro Armand, che ha oltre 500 anni, e viene definito “l’amore della vita” di Louis.

Lo showrunner ha sottolineato:

Andando avanti faremo cose che sono follemente fedeli ai romanzi e cercheremo di inserire ogni meraviglioso passaggio di prosa di quella seconda metà del libro, ma faremo anche cose non presenti tra le pagine, prevalentemente basate sulla direzione che prendono i romanzi da quel punto. I libri 2, 3 e 6 sono realmente legati alle decisioni prese nella stagione 1 e a molte di quelle che prenderemo nella 2.

Rolin ha inoltre anticipato che nelle prossime puntate si racconterà la storia di Armand e Louis.

