Un nuovo teaser della serie, in arrivo sugli schermi di AMC in autunno, mostra una nuova breve scena in cui appare, di spalle, il vampiro Lestat.Nel video sembra essere mostrato l’arrivo del protagonista nella città di New Orleans.

I protagonisti dell’adattamento televisivo dei romanzi di Anne Rice saranno Sam Reid nella parte di Lestat de Lioncourt e Jacob Anderson in quella di Louis de Pointe du Lac.

La storia sarà ambientata nel ventesimo secolo e il produttore esecutivo Mark Johnson ha svelato che si è cercato di rispettare i personaggi e la storia della scrittrice pur rendendo gli elementi più moderni:

Sviluppare questa serie porta un’enorme pressione e responsabilità.

Johnson aveva ammesso:

Si tratta di qualcosa di essenziale non deludere i suoi fan e al tempo stesso assicurarci che questa storia e questi personaggi siano rilevanti per un pubblico moderno. Speriamo che questa serie convinca i fan di Anne Rice a riscoprire le sue opere. Speriamo inoltre che quegli spettatori che non hanno mai letto un romanzo di Anne Rice corrano in una libreria desiderosi di capire di cosa si tratta.

Nel cast della serie ci saranno inoltre Bailey Bass nella parte di Claudia ed Eric Bogosian nella parte del giornalista Daniel Molloy.

Che ne pensate del nuovo teaser della serie Intervista col vampiro in cui appare Lestat? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook