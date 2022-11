La serie prequel di It ha trovato i suoi showrunner: saranno Jason Fuchs e Brad Caleb Kane a occuparsi del progetto prodotto per HBO Max, per ora intitolato Welcome to Derry.

Lo show è in fase di sviluppo dal mese di marzo e, attualmente, non sono stati svelati i dettagli della trama oltre il fatto che sarà ideato per mostrare gli eventi ambientati prima dei film arrivati nelle sale nel 2017 e nel 2019. Il titolo provvisorio fa comunque ipotizzare che le puntate sveleranno quanto accaduto nella cittadina prima del ritorno in azione di Pennywise, di cui potrebbero essere raccontate le origini.

Fuchs aveva già scritto la sceneggiatura del primo episodio della serie basandosi su una storia che ha scritto insieme ad Andy e Barbara Muschietti, regista e produttrice dei lungometraggi. Fuchs, invece, è co-produttore dei progetti destinati al grande schermo.

Andy, inoltre, sarà coinvolto come regista della prima puntata e come produttore in collaborazione con Warner Bros Television.

Che ne pensate degli showrunner scelti per la serie prequel dei film di It, Welcome to Derry? Lasciate un commento!

Fonte: Variety