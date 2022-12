La terza stagione di Jack Ryan è appena arrivata su Prime Video, a tre anni dall’uscita della seconda. Non ci sarà però da attendere così tanto per la quarta e ultima stagione, questo perché è già stata girata.

Spiega infatti il protagonista e produttore John Krasinski a TheWrap:

Abbiamo già finito di girare la quarta stagione, in realtà abbiamo girato la terza e la quarta insieme. L’idea era proprio quella: sapendo che i fan avrebbero dovuto attendere così tanto tra la seconda e la terza, abbiamo deciso di girare le ultime due insieme, così che l’attesa non fosse troppo lunga.

Il motivo per cui la terza stagione è arrivata tre anni dopo è, ovviamente, dovuto alla pandemia. Quando Amazon ha rinnovato la serie per la terza e la quarta stagione, il team di produzione ha deciso di approfittare della situazione e optare per una produzione più lunga ma ottimizzata:

Per noi è stata una sfida incredibile, perché abbiamo girato per un anno e mezzo, con una piccola pausa nel mezzo. Ma sostanzialmente siamo stati lontani dalle nostre famiglie per oltre un anno e mezzo. Non è che fossimo a New York: eravamo a Budapest e in Slovacchia, a Praga e in altri posti. Le isole Canarie. Ovviamente ci sentiamo onorati di poter fare questo lavoro, ma è comunque dura.

Krasinski ha anche rivelato qualche anticipazione sulla stagione conclusiva:

Essendo l’ultima stagione della serie, è una celebrazione di questo team, una celebrazione della fiducia, di come non si possa fare nulla senza fare affidamento l’uno all’altro. Quindi è la stagione più corale di tutte, abbiamo lavorato tutti insieme. Non vedo l’ora.

