Jak Knight, il comico e attore che ha dato voce a DeVon nella serie animata Big Mouth è morto all’età di 28 anni.

La famiglia ha confermato la triste notizia, ma non ha dichiarato la causa del decesso.

Un comunicato condiviso online riporta solamente:

I parenti di Knight chiedono che venga rispettata la loro privacy durante questo periodo estremamente difficile.

Knight ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come comico, lavorando tra le fila degli autori e poi come story editor di Big Mouth, fin dal 2017. Nel progetto era coinvolto anche come doppiatore di DeVon, un compagno di classe di Nick e Andrew, personaggio presente in 28 puntate.

Successivamente Jak ha lavorato alla stagione 6 della sitcom black-ish, firmando l’episodio University of Dre.

Recentemente Jak Knight è stato uno dei co-creatori e protagonisti di Bust Down, la comedy di Peacock con star anche Chris Redd, Sam Jay e Langston Kerman. La serie, prodotta da Lorne Michaels, ha debuttato negli Stati Uniti a marzo con una stagione composta da sei puntate in cui si raccontava la storia di un gruppo di dipendenti di un casinò che avevano grandi sogni.

Fonte: TVLine