Big Mouth, la cui stagione 6 è prevista entro fine anno, è stata già rinnovata per una stagione 7, in arrivo prossimamente. Anche Human Resources, lo spin-off dedicato ai mostri che ha debuttato il mese scorso sulla piattaforma streaming, è stato rinnovato per una stagione 2.

Le due serie sono create dallo stesso team composto da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Kelly Galuska, Jennifer Flackett e Mark Levin, in lingua originale contano un cast di attori e comici eccezionali, tra cui lo stesso Nick Kroll, Maya Rudolph, Randall Park, Aidy Bryant, David Thewlis, Keke Palmer, Pamela Adlon, Hugh Jackman e Brandon Kyle.

Le cinque stagioni di Big Mouth e la prima stagione di Human Resources sono disponibili su Netflix

