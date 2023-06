Il 19 giugno 2013 James Gandolfini ci ha lasciato a soli 51 anni, mentre si trovava a Roma in vacanza e, a 10 anni dalla triste morte della star di I Soprano, online amici e colleghi lo hanno voluto ricordare con affetto.

Michael Imperioli, interprete di Christopher Moltisanti nello show, ha condiviso la sua foto preferita insieme a Gandolfini scrivendo:

Batman e Robin… La mia foto preferita di noi due. E non riesco a non pensare a dove siamo finiti quella notte e a quello che hai detto, è stato memorabile. Ed è anche così strano che siano passati 10 anni da quando ci hai lasciati. Adorerei avere un’altra scena con te, un’altra risata o un’altra chiacchierata a notte inoltrata. Sarò per sempre grato per aver lavorato così tanto insieme, per aver trascorso così tanto tempo in tua coompagnia, e per tutta la generosità e gentilezza. Mi manchi davvero tanto, quanto le persone presenti sul pianeta.