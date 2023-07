Tra le nomination agli Emmy 2023 ci sono anche le quattro assegnate a Jury Duty, il progetto targato Freevee, che comprende anche quella a James Marsden.

Il produttore esecutivo David Bernad, dopo l’annuncio, ha chiamato Marsden e ha ammesso che entrambi hanno pianto per la gioia.

David ha inoltre dichiarato a Deadline:

Questa è la terza volta che collaboro con lui dopo aver cercato così a lungo una comedy che potevamo realizzare insieme. Penso sia sempre stato sottovalutato come attore in generale, ma in particolare come attore comico. Sono così felice per lui perché non solo è incredibilmente talentuoso, ma anche una delle persone più adorabili e gentili con cui si possa lavorare e un vero professionista.

La serie mostra Marsden interpretare una versione sopra le righe di sé stesso durante un falso processo. Le puntate seguono infatti il giovane Ronald Gladden che non è a conoscenza di essere alle prese con un caso finto e di essere circondato da attori, non da vere persone che sono impegnate come membri della giuria e nello staff del tribunale.

Che ne pensate? Siete felici per la nomination agli Emmy 2023 di James Marsden per la sua interpretazione in Jury Duty?

