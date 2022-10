Jason Bateman e Jude Law collaboreranno per realizzare la miniserie Black Rabbit

Jude Law e Jason Bateman uniranno le forze per sviluppare la nuova miniserie Black Rabbit, progetto destinato a Netflix.

I due attori sarnno coinvolti come attori e produttori esecutivi, mentre la star di Ozark avrà inoltre l’impegno come regista.

La sceneggiatura sarà firmata da Zach Baylin (King Richard) in collaborazione con Kate Susman, basandosi su un’idea originale di cui non sono stati svelati i dettagli.

Bateman ha già collaborato con Netflix e, dopo il successo ottenuto con Ozark, ha firmato il thriller Dark Wire per la piattaforma di streaming. Tramite la sua casa di produzione Aggregate Films, inoltre, sta lavorando alla serie Based on a true story che avrà come protagonista Kaley Cuoco, alla commedia Your Place Or Mine con star Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, e alla miniserie di Apple TV+ intitolata Lessons In Chemistry con protagonista Brie Larson.

Jude Law, che non ha mai collaborato in precedenza con Bateman, sarà coinvolto anche come produttore tramite la Riff Raff Entertainment. L’attore britannico sarà prossimamente Capitan Uncino in Peter Pan and Wendy, film destinato a Disney+, e protagonista di Star Wars: Skeleton Crew, progetto ambientato nell’universo stellare.

Che ne pensate della collaborazione tra Jason Bateman e Jude Law? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline