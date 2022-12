La moglie di Jason David Frank, Tammie, ha svelato la causa della morte della star della serie Power Rangers, avvenuta il 20 novembre.

Tammie ha voluto chiarire la situazione rilasciando un’intervista al magazine People in cui dichiara:

Anche se Jason era un nome ben conosciuto per alcuni, abbiamo vissuto una vita davvero normale con alti e bassi, come tutti gli altri. Mi ha sconvolto e rattristato oltre ogni limite vedere che i mezzi di comunicazione hanno trasformato la tragedia della mia famiglia in una storiella. Dalla morte di Jason sono stata tormentata online e non posso più sopportare di vedere il buon nome di mio marito venir fatto a pezzi.

La moglie di Frank sostiene che sono state fatte delle false ipotesi sul loro rapporto:

La coppia stava trascorrendo un weekend insieme e, dopo un evento di ballo country, era tornata nell’hotel in cui alloggiavano:

Per aiutare Jason a rilassarsi e a tornare sobrio prima di metterci a dormire, sono scesa per prendere degli snack nel foyer dell’hotel. Devo averci impiegato circa 10 minuti. Sono tornata di sopra e ho iniziato a bussare alla porta, senza ricevere risposta. Ho bussato più volte e ho continuato a chiamarlo chiedendo che mi aprisse la porta. Non so se lo staff dell’hotel o un ospite abbia chiamato la polizia, ma dopo che gli agenti mi hanno accompagnata al piano inferiore sono riusciti ad aprire la porta e hanno scoperto che Jason si era suicidato. Quelli sono stati i ‘disordini’ riportati più volte online. Amavo mio marito e stavamo cercando di risolvere i nostri problemi. La sua morte è sconvolgente per me come per tutti gli altri. La verità è che non avevo idea che Jason stesse pensando di suicidarsi. Sì, aveva avuto dei problemi legati alla salute mentale in precedenza, ma non avrei mai potuto prevedere quello che sarebbe accaduto quella notte. Smettetela di fare supposizioni e lasciate la mia famiglia affrontare il lutto in pace.