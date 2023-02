Javicia Leslie potrebbe tornare sugli schermi televisivi dopo la fine di Batwoman, con HPI (High Intellectual Potential).

Drew Goddard sta scrivendo la versione americana del progetto, destinato ad ABC, ispirato a uno show francese.

La protagonista sarà Kaitlin Olson e nel cast ci sarà anche Daniel Sunjata.

La serie racconterà la storia di una madre single che è in grado di risolvere crimini insoluti grazie a una mente brillante che fa notare dettagli che sono passati inosservati. Quando Morgan (Olson), che lavora come donna delle pulizie, aiuta a far chiarezza su un crimine, la polizia decide di ingaggiarla come consulente e di affiancarla all’esperto detective Karadec (Sunjata), con cui forma un team inarrestabile.

Leslie avrà la parte di un personaggio chiamato Daphne, di cui non sono stati diffusi i dettagli.

La star di It’s Always Sunny in Philadelphia sarà coinvolta anche come produttrice, mentre Rob Thomas (creatore di Veronica Mars) avrà l’incarico di showrunner e produttore esecutivo. Alethea Jones sarà invece regista e produttrice.

La serie originale era stata creata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean, mentre la protagonista era interpretata da Audrey Fleurot.

Che ne pensate dell’arrivo di Javicia Leslie nel cast di HPI?

Fonte: Deadline