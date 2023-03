Jennifer Coolidge è l’assoluta protagonista di un servizio fotografico diretto dai Daniels, i registi del candidato a 11 premi oscar Everything Everywhere All At Once.

Il servizio fotografico celebra i Tokusatsu, il genere cinematografico giapponese con kaiju e super eroi, e vede l’attrice affrontare enormi mostri o mettersi in posa con una squadra colorata. Il servizio fotografico verrà pubblicato sulle pagine di W Magazine, e potete vederne alcune foto qui sotto:

Le due stagioni di The White Lotus sono disponibili su Now.

Cosa ne pensate del servizio fotografico diretto dai Daniels con protagonista Jennifer Coolidge? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su White Lotus e Everything Everywhere All At Once nelle nostre schede.

Fonte: Twitter