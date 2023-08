Jimmy Kimmel ha rivelato che stava pensando seriamente di smettere di lavorare prima che iniziasse lo sciopero degli sceneggiatori.

Il conduttore, durante il podcast Strike Force Five, ha infatti sottolineato:

Come sapete, ero molto intenzionato a ritirarmi proprio prima del periodo in cui è iniziato lo sciopero. E ora mi rendo conto: ‘Oh sì, è bello in un certo senso poter lavorare’. Quando stai lavorando pensi a non lavorare.

La star del mondo dei talk show ha raccontato che aveva parlato con Seth Meyers in privato del suo progetto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. L’amico e collega – come Stephen Colbert, Jimmy Fallon e John Oliver – non ha tuttavia preso sul serio le sue parole. Kimmel ha chiarito:

Ero serio. Lo ero davvero. Mi piace andare in vacanza d’estate. Mi piace il fatto che non averle le renda ancora più dolci… Ma mi piace di più avere una pausa in estate quando vengo pagato per andare in ferie.

Colbert ha successivamente aggiunto:

Quindi normalmente non lavori in estate, e lo sappiamo tutti. Non vieni pagato per non lavorare quando normalmente vieni pagato per non lavorare?

Kimmel ha risposto:

Lo so. Non sembra folle?

Che ne pensate del fatto che Kimmel stesse progettando il suo ritiro dal mondo della tv?

Fonte: The Wrap

