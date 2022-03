, star di Killing Eve, ritornerà in tv grazie a, il nuovo progetto prodotto da Adam McKay in fase di sviluppo per HBO.

L’omonimo libro di Jen Beagin è alla base dello show che sarà prodotto da A24 e Hyperobject Industries.

Comer avrà la parte di Flavia, soprannominato “Big Swiss”. La giovane, dopo aver iniziato una nuova vita in cui lavora trascrivendo in modo anonimo le sessioni di terapia sessuale che avvengono a Hudson, New York, si fissa su uno dei pazienti, situazione che porta a un rapporto ossessivo ed esplosivo tra i due.

Jodie ha reciato in Killing Eve accanto a Sandra Oh fin dalla prima stagione, ottenendo un Emmy per il ruolo di Villainelle nel 2019. Lo show, prodotto da BBC America, si concluderà tra qualche settimana con gli episodi della quarta stagione, l’ultima a essere prodotta. Nelle ultime puntate Eve si imbarca in una missione vendicativa, mentre Villanelle cerca di entrare in una comunità spirituale per affrancarsi dalla sua reputazione. Dopo aver ucciso Paul, Carolyn è inoltre pronta a tutto pur di continuare a dare la caccia ai Dodici e alla persona che ha ordinato l’azione che ha coinvolto Kenny.

Che ne pensate della scelta di Jodie Comer come star della serie Big Swiss? Lasciate un commento!

Fonte: Variety