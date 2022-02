Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è ricominciato negli Stati Uniti con la sua quarta e ultima stagione , presentando le due protagoniste in luoghi completamente diversi e mettendole davanti a un futuro incerto.

Ovviamente se non avete visto l’episodio non proseguite nella lettura, perché la notizia contiene spoiler.

Nell’episodio, Eve è in missione per abbattere i Dodici e Villanelle sta cercando la redenzione ritrovando la fede in Dio. Ma le due non potevano stare separate a lungo: dopo che Eve ha saltato il battesimo di Villanelle, quest’ultima si è presentata al suo hotel, insistendo sul fatto che è cambiata. Eve ha colpito l’amica con uno schiaffo in pieno volto, allontanandosi dalla sua precedente ossessione, forse per sempre.

Sandra Oh e Jodie Comer hanno parlato del futuro dei due personaggi in una recente intervista con TV Line. L’interprete di Villanelle ha commentato:

Penso che lei creda di averla allontanata del tutto in quel momento, ma più avanti nella stagione le due si troveranno in un nuovo posto.

Jodie Comer ha aggiunto:

Il duro rifiuto di Eve la manda decisamente in una direzione diversa. Penso che si possa vedere il cambiamento in Eve. È dura per lei. C’è qualcosa che accade in quella scena che penso la sconvolga davvero.

Infine Sandra Oh riprende il discorso e paragona il rapporto a una relazione tira è molla:

Si tratta di una di quelle brutte relazioni in cui pensi, “Torneranno di nuovo insieme… E faranno di nuovo questo ballo, e poi si separeranno di nuovo”… Penso che Eve sia davvero pronta a lasciarla andare.

Fonte: TV Line