Jodie Foster, nell’intervista a The Guardian in cui ha criticato la Generazione Z, ha rivelato di aver voluto conoscere Bella Ramsey, star di The Last Of Us e interprete di Lyanna Mormont in Game of Thrones.

L’attrice premio Oscar aveva spiegato quali consigli darebbe ai giovani che lavorano nel settore dichiarando:

Hanno bisogno di imparare come rilassarsi, non pensare troppo, come individuare qualcosa che sia loro. Posso aiutarli a trovarlo, che è molto più divertente rispetto a, con tutta la pressione che ne deriva, essere protagonisti della storia.

Jodie ha inoltre raccontato che ha chiesto alla talentuosa collega di introdurla durante l’evento Women in Hollywood organizzato dal magazine Elle:

Ho contattato Bella perché non ci siamo mai incontrate, e ho detto: ‘Voglio che mi presenti durante questa cosa’, ed è un evento meraviglioso sugli attori e sulle persone che lavorano nel cinema, ma è al tempo stesso un qualcosa di davvero legato alla moda. Il che significa che determina chi ci rappresenta.

Jodie ha poi spiegato che gli organizzatori erano orgogliosi del lavoro compiuto perché avevano coinvolto persone di ogni etnia, ma non avevano notato che chi partecipava offriva un’immagine precisa, con tacchi alti e ciglia finte. Ramsey, invece, è stata considerata dalla star del cinema “vettore di autentichità”. Jodie ha ribadito:

Bella, che ha fatto il discorso migliore, stava indossato il completo elegante perfetto, confezionato in modo meraviglioso, aveva i capelli con la linea in mezzo e non era truccata.

Condividete le lodi di Jodie Foster rivolte a Bella Ramsey?