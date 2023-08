È uscita finalmente su Netflix Jodie: il prescelto (in originale El Elegido, The Chosen One), e Mark Millar, autore del fumetto originale assieme a Peter Gross, ha una richiesta precisa per chi vedrà la serie: no spoiler.

Spiega il fumettista su Twitter:

Ok amici, tutti e sei gli episodi di Jodie, l’eletto sono appena usciti su Netflix: è l’adattamento dei nostri fumetti di American Jesus. Per favore condividete il link, ma NO SPOILER per quei tre splendidi episodi finali. Adoro il lavoro che hanno fatto e so che lo adorerete anche voi!

E ancora:

Posso chiedere a chiunque stia vedendo Jodie, l’eletto su Netflix di non spoilerare gli ultimi due episodi online? Grazie mille, brava gente!

Can I ask everyone watching The Chosen One on Netflix not to spoil the last couple of eps online? Thanks very much, you fine people! — Millarworld (@mrmarkmillar) August 16, 2023

Millar ha insistito ancora, rispondendo a vari commenti e dicendo che il modo migliore di godersi la serie è vedendola in binge watching il prima possibile:

Se ti sono piaciuti i primi due episodi… adorerai la piega che prende la serie. Rimaniamo seri e sinceri per tutto il tempo. Mi annoiano molto le serie troppo sciocche tratte da fumetti. Questa serie ha un tono davvero ottimo.

If you like the first 2 you'll LOVE where it goes. We stay serious and sincere all the way. I'm really bored with overly quirky comic book adapts. This has a really great tone. https://t.co/5SmQc7devf — Millarworld (@mrmarkmillar) August 16, 2023

Addirittura, Millar ironizza sul fatto che probabilmente alcuni suoi parenti non hanno letto il fumetto…

Il numero di membri della famiglia che mi stanno mandando messaggi dicendo che sono rimasti sconvolti dagli ultimi due episodi di Jodie, il prescelto conferma il mio sospetto che non leggano i fumetti che gli regalo! :)

The number of family members messaging me today to say they were blown away by the last two eps of THE CHOSEN ONE only confirms my suspicion that they don't read the comp books I give them!! :) — Millarworld (@mrmarkmillar) August 16, 2023

La prima stagione è tratta dal primo dei tre volumi di cui è composto il fumetto American Jesus, ovvero Chosen (Il prescelto), uscito nel 2004. I due volumi successivi, The New Messiah e Revelation, sono usciti rispettivamente nel 2020 e nel 2023, quando cioè l’adattamento televisivo era già in produzione.

Nonostante il fumetto originale sia in circolazione da vent’anni, con i relativi colpi di scena, Millar ci tiene che non vengano diffusi spoiler proprio perché la serie ha un taglio molto particolare e originale, anche per via dell’ambientazione. Jodie: il prescelto ha apportato alcuni cambiamenti al fumetto originale, in primis il fatto che la storia è stata spostata in Messico. Una scelta che Millar attribuisce al capo dell’ufficio latinoamericano di Netflix (che dal 2017 è proprietaria di Millarworld, l’etichetta di Millar):

L’idea di ambientare la serie in Messico è stata di Paco, il grande capo dell’ufficio Latinoamericano. La sua idea era che il ritorno di Gesù nel mondo moderno sarebbe stato veramente potente in un paese così radicato nella fede, e aveva ragione al 100%. Lo adoro!

Thanks! I have to say this idea to set in Mexico came from Paco, the brilliant head of the Latin American office. His thought was that the return of Jesus in modern day would be really powerful in a country steeped in faith and he was 100% right. I love that guy! https://t.co/kBIbSKeAck — Millarworld (@mrmarkmillar) August 16, 2023

È molto curioso il fatto che l’adattamento di un fumetto americano noto in tutto il mondo sia uscito su Netflix in sordina, senza alcuna campagna marketing in Nordamerica o Europa (non sono stati resi disponibili nemmeno gli screener per la stampa). Millar spiega che il motivo è dovuto al fatto che si tratta di una “produzione locale” latinoamericana che punta a quel target, anche se questo abbiamo i nostri dubbi (non a caso Millar accenna alla “fase attuale” della promozione):

La serie è stata prodotta dalla divisione Latinoamericana e punta a un pubblico principalmente di lingua spagnola, in questa prima ondata di marketing. Abbiamo incontrato la stampa nelle ultime tre settimane, ma solo oltreoceano.

The show was made by Latin American division aimed primarily at a Spanish speaking audience in this wave of marketing. We've been doing press for about 3 weeks, but all overseas :) — Millarworld (@mrmarkmillar) August 16, 2023

Jodie, il prescelto: ci sarà una seconda stagione?

Riguardo una possibile seconda stagione, Millar ha già detto che l’intenzione è quella di adattare tutti e tre i volumi della trilogia di American Jesus. “Se gli dei della televisione ce lo permetteranno,” afferma, “ci sarà una stagione per ogni volume”. Dipenderà insomma dal successo della serie, e anche in questo caso non è chiaro quali parametri userà Netflix, se l’obiettivo è puntare solo al pubblico Latinoamericano.

Good question! No, Season 1 is volume 1 of the American Jesus trilogy. If the TV gods decree it will be three seasons and one for each volume! https://t.co/OzLVUSZOyW — Millarworld (@mrmarkmillar) August 14, 2023

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

I film e le serie imperdibili