Ospite di Lucca Comics and Games 2023, Joe Manganiello ha parlato davanti agli addetti stampa durante uno dei consueti Press Cafè della sua passione per Dungeons and Dragons.

In una chiacchiera dedicata alla sua passione per Dungeons and Dragons, l’attore e produttore ha paragonato il lavoro di showrunner al ruolo dei dungeon master:

Ho iniziato a fare il dungeon master a 9 anni, le mie storie si basavano sui libri che leggevo. A otto anni erano basati su “Lo hobbit”, a nove sui libri di Stephen King. Così ho capito come si sviluppava l’ arco creativo di un personaggio. Oggi sono un produttore, uno show runner, ho la mia serie tv, ed è la stessa cosa di fare il dungeon master. Ho imparato a relazionarmi con gli attori con l’esperienza da dungeon master. E impari ad amare quando le cose vanno male, perché porta a qualcosa di inaspettato. Come dungeon master mi piace ascoltare i giocatori, perché realizzo che la loro idea potrebbe essere migliore della mia, e lo stesso succede sul set. Non sono rigido nelle mie posizioni, sono pronto a cambiare. Per esempio prendete il destino di Lafayette nei libri di True Blood. Moriva alla fine del primo libro, ma la performance di Nelsan Ellis era grandiosa, e hanno deciso di tenerlo in vita. Quello che importa è sempre che chi ha l’idea migliore vince. Dungeons and Dragons trasformala la persona in ciò che vuole diventare, non è per tutti, ma se ti entra dentro ti cambia la vita. I Duffer, Craig Mazin, Benioff e Weiss, sono tutti dei dungeon master. Perchè hanno creato dei mondi con le loro regole. Quando eravamo piccoli non sapevamo che potevamo guadagnare da questo, pensavamo di sbagliare, venivamo sgridati, ma ci davamo dentro comunque e coltivavamo la nostra passione. E ora ne raccogliamo i frutti.

Manganiello sta sviluppando uno speciale documentario su Dungeons and Dragons, ma i fan dovranno però attendere per scoprire qualche dettaglio del progetto e sperare che riesca a ottenere il via libera alla produzione, a differenza dell’idea per un film che aveva scritto con John Cassel e al progetto “segreto” a cui ha accennato fin dal 2021. Manganiello non ha mai nascosto la sua incredibile passione per l’universo di Dungeons & Dragons e i fan possono quindi attendersi uno show all’altezza delle loro aspettative.

