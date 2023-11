È uscito oggi su Prime Video Amazing – Fabio De Luigi, lo speciale One Prank Show che è stato presentato al Cinema Astra a Lucca Comics & Games, dove il comico ha raccontato la realizzazione dello speciale tra gag, sketch e risate.

Presenti in sala anche i cosplayer dei suoi personaggi più celebri; a tre di loro sono stati assegnati i premi come: miglior Olmo, miglior Iginio Massari e infine è stato premiato anche il miglior Fabio, così come avviene nello show.

A margine dell’evento, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare De Luigi, che ci ha parlato dello show e delle sue passioni legate a Lucca Comics & Games. Potete vedere l’intervista di Guido Avitabile qui sopra!

AMAZING – FABIO DE LUIGI vede protagonista l’attore comico Fabio De Luigi alle prese con una serata molto speciale: ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta.

