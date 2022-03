John Cameron Mitchell protagonista di Joe Vs Carole, ha confessato di non aver mai parlato con Joe Exotic prima di girare la serie.

Mitchell ha ammesso che non ha voluto parlare con Exotic, sia per quanto gli è stato detto dalla produzione, sia per gli insulti omofobi ricevuti su Twitter proprio dall’uomo, quando fu annunciato il cast della serie disponibile dal 4 marzo su Peacock:

No, non ho voluto parlarci. E la produzione mi ha suggerito di non farlo. Volevamo anche essere imparziali. Non siamo né dalla parte di Joe né tantomeno da quella di Carole. E sapete, avrebbe preteso di vedere la sceneggiatura. Sarebbe stato un incubo. Penso che se lo vedrà… penso che sarà davvero scioccato da quanto lo abbia umanizzato. È una persona reale in questo show. Nelle docuserie, è un cartone animato creato da se stesso, ma in questo caso è una persona reale con sentimenti comprensibili. Quindi può deriderci quanto vuole e può dire: “Non è andata così!”. Ma niente è esattamente come è successo a meno che tu non lo stia girando sul tuo iPhone in quell’esatto momento. Siamo un’interpretazione. Non lo sto imitando, sto facendo un’interpretazione. Tutti quegli eventi non sono accaduti esattamente nel modo in cui li narriamo, ma la sensazione, lo spirito, credo fosse veritiero.

Joe Vs Carole racconterà il passato dei due rivali, apparentemente agli antipodi, per svelare i traumi che hanno condizionato per sempre la loro esistenza. La serie, in otto episodi, è una divertente cavalcata nella vita di due personaggi estremi, un’incessante montagna russa tra commedia e tragedia.

Lo show ha debuttato il 4 marzo su Sky e NOW.

