Il destino dello spin-off di Game of Thrones dedicato al Jon Snow di Kit Harington non è ancora chiaro, ma, in occasione degli eventi stampa per la promozione del problema dei 3 corpi, John Bradley è tornato a parlare di un’ipotetica reunion fra il suo Samwell Tarly e Jon Snow appunto.

L’attore ha spiegato, parlando col New York Post, che ormai troverebbe complicato calarsi nei panni del personaggio interpretato nelle varie stagioni del Trono di spade.

Queste le sue parole:

Non sono sicuro. Mi pare che David Benioff e Dan Weiss nel problema dei 3 corpi mi abbiano dato un tipo completamente nuovo di personaggio da interpretare. E questo mi ha un po’ tolto di dosso il personaggio di Samwell Tarly e alcune delle cose che avevo associato a lui. Penso che se dovessi tornarci adesso, sembrerebbe un passo indietro. Non sono sicuro di poter raggiungere quel personaggio con la stessa facilità di prima.

