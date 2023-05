John Stamos ha svelato di essere in buoni rapporti con le gemelle Olsen dopo la delusione causata dalla loro decisione di non essere coinvolte nella serie Le amiche di mamma, andato in onda dal 2016 al 2020.

Mary-Kate e Ashley non hanno infatti ripreso la parte di Michelle Tanner, interpretata da quando avevano solo sei mesi.

Stamos, intervistato dal podcast And That’s What you REALLY Missed condotto da Kevin McHale e Jenna Ushkowitz, ha ora spiegato:

Bob Saget era stato davvero importante nel tenerci tutti insieme. Le gemelle si erano trasferite a New York…

L’interprete di Jesse ha aggiunto:

Noi siamo rimasti un po’ in contatto, ma Bob lo era realmente. Ed erano così grandiose… Si sentono le indiscrezioni: ‘Oh, hanno odiato la loro infanzia o hanno odiato recitare nella serie, o cose simili’.

John ha quindi spiegato:

Quando ho girato Le amiche di mamma non hanno voluto tornare sul set. E sono stato arrabbiato per un minuto. E poi quel sentimento se ne è andato. Ma hanno detto: ‘Abbiamo amato la nostra infanzia. Abbiamo amato starti accanto. Ci manca Bob’. Sono venute a casa mia. Hanno portato delle braciole di maiale e salvia. Non so perché, ma grazie? Era una braciola di maiale congelata, quindi davvero buona. E siamo rimasti davvero vicini, ci teniamo in contatto.

Recentemente John Stamos aveva raccontato che le gemelle avevano rischiato di essere sostituite come interpreti di Michelle sul set di Gli amici di papà, ma che la mancanza di altre giovanissime attrici all’altezza del ruolo lo aveva portato a chiedere ai produttori di riportare le due bambine sul set.

Siete felici che le star della serie Gli amici di papà siano ancora in contatto?

Fonte: And That’s What You REALLY Missed