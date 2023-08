Johnny Hardwick, conosciuto per aver dato la propria voce a Dale in King of the Hill, è morto all’età di 64 anni.

La polizia, secondo le fonti di TMZ, ha ricevuto una richiesta di andare a casa dell’attore in Texas e controllare se stesse bene, trovandolo purtroppo senza vita. Attualmente non è stata svelata la causa della morte, anche se sembra escluso il coinvolgimento di altre persone.

Hardwick aveva il ruolo del miglior amico di Hank Hill nello show animato targato Fox. Dale Gribble lavorava nel settore della disinfestazione di insetti, era un accanito fumatore ed era ossessionato dalle cospirazioni.

Johnny avrebbe dovuto lavorare al revival dello show in fase di realizzazione per Hulu e non ha completato il lavoro previsto.

20th Television Animation e Hulu hanno rilasciato un comunicato in cui si dichiara:

Johnny Hardwick era un membro incredibilmente amato della famiglia di King of the Hill, il cui incredibile talento, il brillante umorismo e l’amicizia mancheranno profondamente a tutte le persone che sono state abbastanza fortunate nel lavorare con lui nel corso degli ultimi 25 anni. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia mentre piangiamo la perdita di uno dei più grande del settore dell’animazione. La sua voce ha dato vita a uno dei nostri personaggi più iconici e ci mancherà davvero.

King of the Hill era andata in onda per 13 stagioni su Fox, dal 1997 al 2009, e il revival ambientato nel presente che sarà prodotto per la piattaforma di streaming Hulu potrà contare sul ritorno nel cast, oltre a quello di Johnny Hardwick, di Mike Judge, Kathy Najimy, Pamela Adlon, Stephen Root, Ashley Gardner e Lauren Tom.

