Echo è finalmente disponibile su Disney+, portando ai fan l’attesa prima serie TV-MA prodotta dai Marvel Studios. Con le riprese di Daredevil: Born Again ormai vicine, sembra che i fan avranno presto una nuova serie Marvel per adulti. Secondo quanto riportato, Jon Bernthal tornerà nel ruolo di Frank Castle/The Punisher durante gli eventi della suddetta serie e in una recente chiacchierata con Collider, Bernthal ha dichiarato che se tornerà a vestire i panni del personaggio, sarà profondamente legato al materiale di partenza del vigilante.

“Penso che ci sia una ragione per cui quel personaggio abbia risuonato così profondamente e fortemente come ha fatto“, ha detto Bernthal durante la chiacchierata. “Nei cuori e nelle menti dei fan dei fumetti, dei primi soccorritori, dei militari e delle persone di tutto il mondo. Credo che ci sia un po’ di Frank Castle in tutti. Esiste fortemente dentro di me e tengo molto a questo personaggio. So anche che è assolutamente essenziale che se lo facciamo, dobbiamo farlo bene e avere una vera e propria integrità sacra nei confronti del materiale di partenza e di ciò che è al centro di Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, lo faremo bene“.

Bernthal è apparso nei panni di Castle in due stagioni della serie The Punisher, oltre a debuttare nella seconda stagione di Daredevil.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Jon Bernthal? Ditecelo nei commenti.