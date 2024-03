Joshua Jackson sarà il protagonista della nuova serie ABC prodotta da Ryan Murphy, intitolata Dr. Odyssey.

Il progetto è stato scritto da Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken e il network non ha svelato la sinossi dello show, di cui ha ordinato la produzione in vista di un debutto previsto in autunno.

Jackson tornerà quindi sul piccolo schermo dopo le recenti esperienze con Attrazione Fatale e Dr. Death.

Murphy collaborerà quindi nuovamente con ABC dopo 9-1-1, approdato sugli schermi del network dopo aver debuttato su Fox.

Baitz, recentemente, ha scritto e prodotto Feud: Capote vs. the Swans, mentre Baken ha fatto parte del team e degli autori di American Horror Stories e di Grotesquerie, nuovo show ideato da Murphy per FX.

Joshua Jackson, oltre a esserne protagonista, sarà coinvolto come produttore della serie.

