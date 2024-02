Gege Akutami, creatore di Jujutsu Kaisen ha svelato una delle principali ispirazioni per la sua opera, ovvero Fate/Zero.

Akutami ha rivelato il suo amore per il franchise di Fate quando gli è stato chiesto quali fossero le sue ispirazioni per Jujutsu Kaisen. È stato lì che l’artista ha ammesso di aver preso spunto dal franchise di successo:

Se parliamo di influenze, Fate/Zero ha una grande influenza anche in Jujutsu Kaisen. Sono stato molto influenzato anche dalla costruzione della trama di Nasu Kinoko. Potrebbe essere un po’ diverso dall’originale Fate/Zero del Gen Urobuchi. Mi piace davvero il modo in cui mantengono la spiegazione della trama e i termini… È come se ci dicessero di cercarli se non lo capissimo. Il mio personaggio preferito è Gilgamesh. Sono contento di come sia severo e ipocrita in Fate/Zero.