Megumi Ishitani, regista di alcuni dei migliori episodi dell’anime di One Piece degli ultimi anni, ha commentato il triste caso dell’autrice di Sexy Tanaka-san.

Hinako Ashihara, mangaka giapponese autrice di Sexy Tanaka-san, è stata trovata morta nella sua casa vicino a Tokyo il 29 gennaio, un giorno dopo essere scomparsa. Sul web si è diffusa la diceria che l’autrice si sia suicidata in seguito allo scandalo dell’adattamento sbagliato del suo manga, sebbene sottolineiamo la causa non sia ancora stata accertata.

Ishitani ha parlato della vicenda sul proprio profilo Twitter, sottolineando il rapporto di rispetto tra la crew dell’anime di One Piece con il sensei Oda.

Noi, lo staff di One Piece, portiamo il massimo rispetto a Oda-sensei e al lavoro originale. Inoltre, Oda-sensei e le persone di Shueisha coinvolte in One Piece portano rispetto anche a noi, i produttori dell’anime. È un meraviglioso posto per lavorare e un’esperienza davvero unica.

In seguito a questa dichiarazione, Ishitani è stata attaccata dal alcuni utenti, e ha voluto chiarire la sua posizione:

Mi dispiace che le mie parole abbiano creato un malinteso. Penso che le persone sull’internet giapponese a cui mi riferisco siano persone che non hanno mai visto One Piece. Insomma, sono persone che vogliono solo diffamarmi. Non sono fan. Un evento scioccante sta accadendo oggi nel mondo dei drama giapponesi. Per questo motivo, molte persone sono state ferite e ognuno ha espresso opinioni diverse dai propri punti di vista, causando molte calunnie e diffamazioni da parte di coloro che non ne sono consapevoli.