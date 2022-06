In onda su Sky Atlantic a partire dal 21 maggio 2017 - in contemporanea con gli USA

Julee Cruise, la cantante che ha interpretato il brano Falling diventato il tema musicale della serie Twin Peaks, è morta a 65 anni.

La triste notizia è stata confermata dal marito, Edward Grinnan, su Facebook con un post in cui dichiara:

Ha lasciato questo reame come voleva. Nessun rimpianto, ora è in pace.

Nel 2018 l’artista aveva annunciato che stava lottando contro il Lupus e non riusciva quasi più a camminare e le risultava difficile persino stare in piedi:

Il dolore è così forte che piango e tratto male le persone.

La sua canzone Falling nel 1989 è stata scelta per la serie cult di David Lynch venendo proposta in una versione strumentale con le musiche di Angelo Badalamenti.

Julee era poi apparsa più volte nella serie degli anni ’90 con il ruolo di una cantante che si esibiva al locale The Roadhouse. Cruise è poi apparsa nel film Fuoco cammina con me, prequel della serie, e anche nel revival prodotto per Showtime nel 2017.

La collaborazione con Lynch e Badalamenti era iniziata nel 1986 in occasione del film Velluto Blu in cui c’è la sua canzone Mysteries of Love. L’artista, parlando del regista aveva spiegato che per lei era come un fratello maggiore che ti dice cosa devi fare. Lynch, secondo Julee, ha i suoi momenti difficili ma gli ha sempre voluto bene.

