La stagione 5 di Jurassic World: Nuove Avventure spiegherà uno degli easter egg di Jurassic World Dominion. Se non avete ancora visto l’ultimo film, questa notizia potrebbe contenere degli spoiler.

Jurassic World ha riportato in scena il personaggio di Dogson, che nel film originale era interpretato da Cameron Thor, mentre nel nuovo film ha il volto di Campbell Scott. In Jurassic Park, Dodgson aveva offerto a Dennis Nedry (Wayne Knight) 1 milione e mezzo di dollari per rubare gli embrioni di dinosauri. Nedry ne aveva inseriti alcuni in una bomboletta di Barbasol, la crema da barba, ma venne ucciso da un Dilophosaurus, perdendo l’oggetto.

In Dominion, la bomboletta è nell’ufficio di Dodgson. Nel film originale veniva detto che gli embrioni sarebbero sopravvissuti per sole 36 ore nella bomboletta, quindi l’oggetto potrebbe essere solo un souvenir. Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, al regista di Dominion Colin Trevorrow sono state chieste delucidazioni sulla bomboletta. Il regista ha detto che la questione potrebbe essere affrontata nella nuova e ultima stagione di Jurassic World: Nuove Avventure, in arrivo su Netflix a luglio.

Se vi capita di vedere la nostra serie animata, ci potrebbe essere una risposta sulla bomboletta, ma dovrete aspettare luglio per sapere se ci sarà o meno.

Creata da Scott Kreamer e Aaron Hammersley, la serie è prodotta a livello esecutivo in collaborazione con Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall per la Universal Pictures e la Amblin Entertaniment. La DreamWorks Animation si occupa di produrre l’animazione. La prima stagione è uscita il 18 settembre, in Italia i doppiatori sono Vittorio Thermes (Darius), Chiara Fabiano (Brooklynn), Federico Campaiola (Kenji), Eva Padoan (Sammy), Tito Marteddu (Ben), Giulia Franceschetti (Yasmina), Gaia Bolognesi (Roxie) e Flavio Aquilone (Dave).

