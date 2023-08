La serie Jury Duty deve il suo successo al fatto che Ronald Gladden non si sia accorto che non stava partecipando a un vero processo, ma i produttori avevano un piano alternativo nel caso in cui fosse accaduto.

Mentre gli eventi intorno a lui diventavano sempre più ridicoli, il rischio di essere scoperti aumentava. Cody Heller, showrunner del progetto, ha dichiarato a Collider:

C’erano state alcune cose a cui avevamo pensato. C’era una versione ideata da Nick Hatton, uno dei fantastici produttori, che prevedeva che se Ronald si fosse accorto della realtà, lo avremmo preso da parte e cambiato le carte in tavola. Avremmo detto: ‘Okay, hai ragione. Questo è quello che è realmente. Puoi fare finta di nulla e ora provare a ingannare gli attori?’.

Heller ha quindi aggiunto:

Era una situazione in costante evoluzione e fluida e dovevamo essere aperti a compiere costantemente dei cambiamenti nel corso dell’intero processo. Ed era quello che lo rendeva così eccitante.

Che ne pensate dei piani dello showrunner se Ronald avesse scoperto la verità su Jury Duty?

Fonte: Collider