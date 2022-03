, dopo aver trascorso gli ultimi 6 giorni in carcere, è stato rilasciato grazie alla decisione presa dal giudice che si è occupato dell’appello ed è di nuovoL’attore, secondo l’avvocato della difesa Nenye Uche, aveva bevuto solo acqua senza mangiare nulla dopo la condanna a 150 giorni di carcere.

I legali dell’attore avevano immediatamente dichiarato l’intenzione di fare appello e il giudice che si è occupato del caso ha dato loro ragione sostenendo che l’ex star di Empire aveva già trascorso molti giorni in carcere e non aveva precedenti legati a crimini violenti.

Smollett, una settimana fa, era stato condannato per aver mentito alle autorità nel dichiarare di essere stato vittima di un’aggressione motivata da ragioni razziste e omofobe.

Jussie, dopo aver sentito la sua sentenza, aveva urlato in aula di essere innocente e che non aveva propositi suicidi, sostenendo che se gli fosse accaduto qualcosa mentre era in prigione sarebbe stato un atto compiuto da altre persone.

La sua collega Taraji P. Henson e altre persone che avevano lavorato con lui nel corso degli anni avevano iniziato a sostenere pubblicamente la necessità di farlo uscire dal carcere il prima possibile, sostenendo che la sentenza fosse troppo severa. Smollett era poi stato trasferito in psichiatria e tenuto sotto osservazione da guardie armate e telecamere.

I problemi legali di Jussie Smollett non sembrano però essere ancora finiti e bisognerà attendere per scoprire l’evoluzione della sua situazione.

Fonte: Deadline