Kaitlin Olson sarà la protagonista del pilot del nuovo procedural targato ABC che si basa sulla serie di TF1 intitolata HPI (High Intellectual Potential). Il progetto è sviluppato da Drew Goddard in collaborazione con ABC Signature.

La star di It’s Always Sunny in Philadelphia sarà coinvolta anche come produttrice, mentre Rob Thomas (creatore di Veronica Mars) avrà l’incarico di showrunner e produttore esecutivo. Alethea Jones sarà invece regista e produttrice.

Kaitlin avrà il ruolo di Morgan, una madre single con tre figli che ha una mente incredibilmente brillante che la aiuta a risolvere un crimine rimasto insoluto mentre fa ordine tra alcune prove durante un turno nella stazione di polizia locale come donna delle polizie. Quando viene scoperto il suo “dono”, la donna viene coinvolta come consulente da un esperto detective, formando così un team inarrestabile.

Morgan, inoltre, ha una vita caotica ed è senza paura e determinata, caratterizzata da un atteggiamento ribelle contro le autorità. La protagonista riesce però a notare dettagli che gli altri ignorano.

La serie originale era stata creata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean, mentre la protagonista era interpretata da Audrey Fleurot.

Fonte: Deadline