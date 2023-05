Kate Winslet ha vinto il premio come Miglior Attrice Protagonista ai BAFTA TV Awards 2023 e, intervistata dopo aver ricevuto la prestigiosa statuetta, ha ammesso quanto fosse nervosa nonostante lavori come attrice da oltre 30 anni.

La star, che ha conquistato il riconoscimento grazie alla sua interpretazione in I Am Ruth, ha dichiarato:

Rivolgendosi poi all’intervistatrice, Kate ha aggiunto:

Sai quanti anni ho? Ho 47 anni e ho girato il mio primo film quando ne avevo 17. Si potrebbe pensare che abbia un sistema che funzioni per impedire che il mio cuore non batta all’impazzata tanto da sentirlo in gola e farti pensare che starai realmente male.

Winslet ha quindi sottolineato quanto sia stato importante recitare accanto a sua figlia, raccontando:

Lei è molto più coraggiosa e potente di quanto fossi io alla sua età, lo è davvero. E penso che ora sia diverso. Ci sono così tante diverse piattaforme dove possiamo raccontare storie, che permettono ai giovani attori di lavorare. Quando ero più giovane c’erano solo alcuni canali sulla BBC. Channel 4 è arrivato dopo a un certo punto. E alle volte avevi l’opportunità di fare qualche audizione per i film, ma era molto raro. Ora è cambiato. Tutta la struttura è cambiata e dà ai giovani attori molte opportunità. Vedere mia figlia addentrarsi in questo mondo ed essere bravissima è davvero emozionante per me.