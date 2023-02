Katheryn Winnick, a un anno dell’inizio della guerra in Ucraina, ha voluto condividere un video per sostenere la popolazione, con cui ha un legame molto personale.

La star di Vikings ha infatti spiegato:

Sono Katheryn Winnick, Katerina Anna Wynnytska. E sono orgogliosa delle mie origini ucraine. Il 24 febbraio segna un anno da quando è iniziata la guerra in Ucraina.

L’attrice ha aggiunto:

Nemmeno con la mia immaginazione più sfrenata, avrei mai immaginato che le mie radici, la mia famiglia, i miei amici e i miei vicini sarebbero stati costantemente al centro di violenti attacchi. E ora, dopo oltre 365 giorni, sono qui per dire che esprimo la mia solidarietà all’Ucraina.

L’attrice ha concluso:

Ucraina hai il mio sostegno, le mie preghiere e la mia lotta. Non sei sola. Slava Ukraini.

Katheryn Winnick ha quindi invitato a fare una donazione a United 24, un’iniziativa globale a sostegno dell’Ucraina lanciata nel mese di maggio 2022.

Il primo ministro dell’Ucraina aveva annunciato la piattaforma per permettere a tutti di compiere una donazione e aiutare l’Ucraina a lottare per la libertà. L’uso dei fondi viene spiegato con totale trasparenza per assicurare chi sostiene economicamente l’iniziativa sulla destinazione dei fondi.

Fonte: Instagram