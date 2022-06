sarà la protagonista della nuova serieche verrà prodotto per Hulu.Il progetto è ispirato al romanzo scitto da Cheryl Strayed e sarà composto da otto episodi.

La miniserie, prodotta da Reese Witherspoon e Laura Dern, avrà episodi composti da trenta minuti e inizialmente, nel 2015, era in fase di sviluppo per HBO, passando poi a Hulu.

Tiny Beautiful Things ha come protagonista una donna che diventa, senza volerlo, Dear Sugar: l’autrice anonima di una rubrica di consigli. La sua vita, nel frattempo, sta andando in mille pezzi.

Il racconto seguirà diverse linee temporali in modo intimo, onestà e coraggio, affrontando la bellezza, i momenti difficili e l’umorismo esistente nella sua vita per dimostrarci che possiamo essere salvati e saranno le nostre storie a salvarci.

Liz Tigelaar sarà la showrunner e la sceneggiatrice della miniserie. Nel team della produzione ci saranno Witherspoon e Lauren Neustadter di Hello Shunshine, Hahn tramite Strayed, Dern e Jayme Lemons di Jaywalker Pictures.

Tigelaar ha dichiarato:

Lavorare con Cheryl Strayed, un’autrice che ha avuto un impatto così profondo sulla mia vita, e insieme a uno staff di autori adattare il suo libro in una serie è stato un vero onore. Come Dear Sugar, la rubrica che cura, Cheryl porta compassione, saggezza, umorismo e amore a tutto ciò che fa, e questo show non è diverso. Sono così grata a Hello Sunshine e Jaywalker, che si sono fidati di me per raccontare questa storia. E sono incredibilmente elettrizzata nel lavorare con Kathryn Hahn, il cui dono è di interpretare i personaggi forti e complicati con umorismo, onestà e vulneerabilità. Un immenso grazie a Peter, Dana, Craig e Jonnie, e tutti tra le fila di ABC Signature e Hulu. Questo progetto mi fa sentire come se stessi andando a casa.

