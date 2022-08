Hulu ha confermato la produzione della serie Devil In The White City con protagonista Keanu Reeves. Il progetto, in fase di sviluppo da molti anni e composto da otto episodi, è tratto dal romanzo di Erik Larson Il diavolo e la città bianca e sarà prodotto anche da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

Gli episodi racconteranno al storia di Daniel H. Burnham, un visionario architetto che vuole lasciare il suo segno sulla storia in occasione dell’Esposizione Universale di Chicago, nel 1893, e quella del Dottor H. H. Holmes, il primo serial killer americano moderno, oltre che essere l’ideatore del “Murder Castle”.

La star di Matrix debutterà così nel mondo delle serie televisive e a scrivere la sceneggiatura sarà Sam Shaw, che avrà anche l’incarico di showrunner, mentre Todd Field sarà impegnato alla regia. Il debutto è previsto su Hulu nel 2024.

Nel 2010 la storia sembrava essere destinata a diventare un film prodotto da Paramount con la regia di Martin Scorsese, dopo che Leonardo DiCaprio aveva ottenuto i diritti dell’opera. Nel 2019 Hulu ha invece annunciato il progetto della miniserie.

Fonte: Deadline