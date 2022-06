Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney+ da un paio d’ore e contiene un clamoroso errore nell’adattamento italiano. Ovviamente, nel caso non abbiate ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Mentre sta discutendo con Kenobi per patteggiare la fuga dei superstiti, Reva racconta il proprio passato (ve ne abbiamo parlato qui). La Terza Sorella però commette un errore madornale nell’adattamento italiano, dicendo che Obi-Wan era il padawan di Anakain, quando in realtà è il contrario.

Potete sentire le esatte parole “Eri il suo Padawan!” al minuto 17 :45 dell’episodio 5. Non sappiamo se l’errore verrà corretto, o se rimarrà per sempre.

