Kieran Culkin ha iniziato il suo 2024 con una vittoria ai Golden Globe e, salito sul palco, ha colto l’occasione per scherzare con il suo amico e collega Pedro Pascal.

La star di The Last Of Us era infatti tra i nominati alla categoria Miglior Attore Protagonista in una serie drammatica, ma è stato battuto dal collega, interprete di Roman Roy in Succession.

Kieran, salito sul palco, ha infatti dichiarato durante il suo discorso di ringraziamento:

Suck it, Pedro! (Beccati questa, Pedro!)

Nel video si può anche vedere la simpatica reazione di Pascal:

Culkin ha dichiarato:

Sono stato nominato a un Golden Globe 20 anni fa circa e, quando quel momento è passato, mi ricordo ancora di aver pensato che non sarei più tornato in questa stanza. Ma, grazie a Succession, ci sono stato un paio di volte.

L’attore ha quindi aggiunto:

Questo premio non è mio, questo è per il team. Voglio ringraziare tre fantastiche donne nella mia vita: il mio manager, senza il quale non avrei una carriera, mia moglie, Jazz, per aver sopportato tutto quello che comporta e la mia meravigliosa madre.

Il protagonista di Succession ha battuto, oltre a Pascal, anche i suoi colleghi Brian Cox e Jeremy Strong, Dominic West che era nominato per The Crown, e Gary Oldman che era in corsa per la statuetta grazie alla serie Slow Horses.

Che ne pensate del divertente momento ai Golden Globe 2024 con al centro Kieran Culkin e Pedro Pascal? Lasciate un commento!

Fonte: Variety