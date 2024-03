Pamela Adlon, voce storica di Bobby Hill, è tornata a parlare del revival di King of the Hill in arrivo per Hulu.

In un’intervista con Variety, Adlon ha parlato di come la presenza di sceneggiatori più giovani renda il revival di Kingof the Hill più speciale:

Sembra davvero speciale. C’è una nuova generazione di giovani scrittori che stanno scrivendo le sceneggiature e portando i punti più amati del classico e vintage King of the Hill nella nuova era. Siamo molto fortunati.

Judge tornerà nei panni di Hank Hill, mentre Kathy Najimy sarà nuovamente sua moglie Peggy, Stephen Root sarà Bill, Pamela Adlon sarà Bobby Hill, Johnny Hardwick sarà Dale e Lauren Tom sarà Minh.

“Questa serie ha tutti gli ingredienti perfetti per questo momento su Hulu,” ha commentato il presidente di ABC Entertainment, Hulu e Disney Branded Television Streaming Originals.

Quando nel 2021 si parlò per la prima volta ufficialmente di un revival, lo sceneggiatore Brent Forrester aveva ipotizzato che la nuova stagione si sarebbe focalizzata sulle vicende della famiglia media borghese texana protagonista della serie alle prese con l’America Trumpiana.

