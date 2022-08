Charles Babalola (The Outlaws) sarà il protagonista di King Shaka, la nuova serie di Showtime prodotta da Antoine Fuqua.

Il progetto seguirà il percorso personale di un uomo che diventa un re guerriero. La sceneggiatura è firmata da Olu Odebunmi e Tolu Awosika, mentre nel team della produzione ci sono anche Propagate, Fuqua Films e CBS Studios.

Le riprese inizieranno a settembre a KwaZulu-Natal (Sud Africa), dove è nato Re Shaka, e le puntate verranno distribuite sugli schermi americani nel 2023.

Tra gli interpreti ci saranno anche Aïssa Maïga (The Fear Index) nel ruolo di Nandi, la madre di Shaka che sacrifica tutto pur di realizzare il destino del figlio; Thando Dlomo (The Woman King) nei panni di Pampatha, il cui destino si intreccia per sempre con quello di Shaka; Thapelo Mokoena (Bulletproof) che interpreterà in veste di guest star Gendeyana, leader Qwabe che si avvicina a Shaka e Nandi; e Warren Masemola (Queen Sono), un Magazwa, che accoglie e tiene al sicuro Shaka e Nandi, pagandone però il prezzo.

Al centro della trama c’è la storia dell’Imperatore Zulu Shaka (Babalola) e della sua ascesa al potere, sottolineando come sia riuscito a unire molte tribù in varie parti del Sud Africa all’inizio del diciannovesimo secolo per trasformare il proprio potere in leggenda. Figlio di un capo zulu, Shaka è un visionario che ha saputo ritagliarsi un posto nella storia con feroci battaglie che hanno messo alla prova il corpo e la mente, le alleanze che hanno messo alla prova i legami di amore e di amicizia, e un complesso sistema sociologico.

Odenbunmi e Awosika, creatori e produttori di King Shaka, hanno dichiarato:

Questo incredibile cast internazionale è, letteralmente, un dream team. La storia potente di Re Shaka e della Nazione Zulu si rivolge al cuore di tutto quello che identifichiamo come africani. Condividere la grandezza della storia della popolazione zulu con un approccio pieno e ricco di sfumature che propone un microcosmo della storia africana in tutto il mondo è una benedizione e un onore. Non potremmo essere più entusiasti nel reintrodurre questa narrazione dalla prospettiva del suo popolo e condividerla con il mondo.

Fonte: Deadline