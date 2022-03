, uno dei personaggi ricorrenti della serie animata di, avrà il suo show spin-off.

Durante il panel “Not Kidding Around: Warner Bros. Animation and the Reimagining of Iconic Characters for an Adult Audience” (Non scherziamo: Warner Bros Animation e la reimmaginazione dei personaggi iconici per un pubblico adulto) del South by Southwest, il co-sviluppatore/co-showrunner Patrick Schumacker ha svelato che uno spin-off di Harley Quinn con protagonista Kite Man è in sviluppo. Il titolo provvisorio è Noonan’s, e seguirà Kite Man diventato titolare del bar noto come luogo di ritrovo per sicari e scagnozzi a Gotham. Di seguito le parole di Schumacker:

Cerca di gestire il bar da solo, ma non sarà così facile. Abbiamo Harley e Ivy nel primo episodio, ma dopo avremo diversi sicari e cattivi in ogni puntata come per esempio Lex Luthor e Bane. Sarà come Cheers con i supercriminali.

La serie di Harley Quinn è purtroppo ancora inedita nel nostro paese.

Per quanto riguarda Harley Quinn, lo show può contare su un cast di doppiatori che comprende Kaley Cuoco, Lake Bell, Diedrich Bader, Tony Hale, e Alan Tudyk. La serie si è spostata su HBO Max dopo che DC Universe ha abbandonato la produzione delle serie originali.

Fonte: Screen Rant