In una recente intervista con Discussing Film, il regista ha dichiarato che i fan che hanno amato il personaggio doppiato da Idris Elba nel film, adoreranno la serie tv dedicatagli:

Oh, è molto presto per parlare della serie di Knuckles! Una cosa che sapevo dopo aver finito il film, era che le persone avrebbero adorato questo personaggio. Ameranno Idris nel ruolo e vorranno assolutamente vedere più Knuckles. Quindi, in questo momento, l’obiettivo è solo quello di far entusiasmare le persone e far vedere il sequel. Poi, partiremo da lì. È un personaggio così meraviglioso che ci sono così tanti modi diversi per esplorarlo per cui i fan potrebbero entusiasmarsi, quindi spero che esca presto. Ma per ora, sono così entusiasta di poter convincere le persone a vedere il sequel di Sonic.