Hulu ha annunciato i nuovi arrivi nel cast di doppiatori della serie Koala Man: Jemaine Clement, Rachel House e Jarrad Wright, a cui si aggiungono le guest star Miranda Otto e Hugo Weaving.

Tra gli interpreti del progetto animato c’erano già Hugh Jackman, Sarah Snook, Demi Lardner e il creatore Michael Cusack.

Clement avrà la parte del Preside Bazwell, un mentore nerd e amorevole per Liam, oltre a essere un dandy sempre pronto a sostenere gli studenti del liceo North Dapto High condividendo un aneddoto o una frase incoraggiante tratta dalle canzoni.

Weaving sarà Re Emudeus, un monarca saggio e nobile.

Otto avrà il ruolo di Mindy, una giovane cucciola di koala con cui Koala Man condivide una connessione profonda e misteriosa.

Wright sarà Spider, il miglior amico e vicino di Kevin che è sempre pronto ad aiutare Koala Man nella sua missione, specialmente se qualcuno deve offrire un’arma illegale per compierla.

House ha la parte di Janine, l’amica di Vicky e sua collega che ama molto divertirsi.

House sarà Louise, la proprietaria del bowling club che prova un’attrazione profonda, e alcuni direbbero inspiegabile, nei confronti di Koala Man.

Il progetto di Hulu è prodotto da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty e Solar Opposites, ed è stato creato da Michael Cusack (Smiling Friends). La prima stagione sarà composta da otto puntate.

Jackman sarà la voce di Big Greg, l’uomo più apprezzato di Dapto e a capo del Consiglio Comunale. In passato l’uomo è stato il conduttore di Fishing Big with Big Greg, il terzo show più popolare in Australia sulla pesca, e ha poi usato la sua popolarità per ottenere una posizione di fiducia a Dapto. Big Greg è il supervisore del protagonista Kevin e lo fa sempre sentire inadeguato come lavoratore e come uomo. Gli abitanti di Dapto, inoltre, continuano ad attribuire il merito delle gesta di Koala Man a Big Greg.

Koala Man seguirà le disavventure di Kevin (Cusack), il cui unico superpotere è una passione per seguire le regole e sconfiggere i criminali nella città di Dapto. Nonostante sembri come tutte le città di provincia iin Australia, a Dapto ci sono forze cosmiche e umane pronte a entrare in azione all’insaputa dei cittadini. Con la missione di ripulire la sua città e spesso coinvolgendo la sua famiglia nelle sue avventure, Koala Man è pronto a entrare in azione e a fare ogni cosa per sconfiggere criminali, orrori sovrannaturali o i peggiori nemici: gli idioti che non mettono l’immondizia fuori di casa nei giorni giusti.

Gli showrunner sono Benji Samit e Dan Hernandez.

Fonte: Spoiler TV