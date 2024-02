In seguito ai festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Yu-Gi-Oh, Konami ha aperto il proprio studio d’animazione.

Konami Animation è stata formalmente annunciata con un sito Web durante lo scorso week-end.

La società permetterà a Konami di creare serie personali anziché dare i propri contenuti agli studi esterni. La creazione di Konami Production darà inoltre al team l’opportunità di lavorare anche su produzioni esterne. Ad esempio, lo studio ha già contribuito ad animare l’apertura di Reign of the Seven Spellblades.

Finora, solo due ip di Konami sono diventate serie animate: il gioco di carte Yu-Gi-Oh!, che non ha bisogno di presentazioni, e le serie di Netflix dedicate a Castlevania.

Konami ha tonnellate di IP a disposizione pronte per l’adattamento: da Metal Gear a Silent Hill e Contra, l’azienda ha storie di tutti i tipi a portata di mano, e il nuovo studio d’animazione potrebbe annunciare molto presto la sua prima serie.

