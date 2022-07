Qualche giorno fa il sensei Kazuki Takahashi, autore di Yu-Gi-Oh, è stato trovato privo di vita, a soli 60 anni, e il regista della serie animata e doppiatore di Seto Kaiba Eric Stuart, ha voluto ricordare il maestro giapponese.

Stuart ha voluto ricordare il sensei tramite un aneddoto avvenuto a una fiera del fumetto, con protagonisti lui e il doppiatore di Yugi, oltre che per l’appunto, il compianto Takahashi.

Dan ed io stavamo eseguendo uno dei nostri duelli dal vivo di Yu-Gi-Oh e ci è stato detto che il Sensei voleva incontrarci. Era entusiasmante che fosse lì a guardare l’evento. Ho chiesto quale sarebbe stato il protocollo. Dovevamo stringergli la mano, inchinarci, potevamo parlare? Voglio dire, è il creatore della serie tv! Ad ogni modo, ci è stato detto di starlo a sentire e seguire il suo esempio.

Dopo aver tolto di mezzo gli inchini e le foto “normali” imbarazzanti, gli ho chiesto: “Ehi, le va di fare una posa da anime con noi come facciamo con i fan?” Gli occhi del traduttore si spalancarono e lo disse tranquillamente a Sensei. Lui sorrise e disse di sì. Ecco la famigerata foto. Non solo il creatore di Yu-Gi-Oh ma, come tutti noi, un fan. Riposa In Pace. Con affetto, Kaiba.