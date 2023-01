Krista Vernoff lascerà la guida di Grey’s Anatomy e Station 19 alla fine delle attuali stagioni delle serie, ovvero rispettivamente la diciannovesima e la sesta.

“È stato il privilegio di una vita poter guidare Grey’s Anatomy per gli ultimi sei anni e Station 19 per gli ultimi quattro,” ha dichiarato Vernoff. “La passione del fandom e l’impatto che queste serie hanno sui cuori e le menti delle persone non possono essere sottovalutati. Il talento di questi straordinari attori e queste due straordinarie writers room è smisurato – e questa troupe crea magie settimana dopo settimana”.

Vernoff aveva lavorato alle prime sette stagioni di Grey’s Anatomy arrivando a diventare capo sceneggiatrice e produttrice esecutiva, successivamente è tornata a lavorare alla serie nel 2017 assumendo il ruolo di showrunner a partire dalla 14 esima stagione. Nel 2019 ha assunto la guida anche di Station 19, scegliendo di collegare sempre di più le due serie con dei crossover. Incredibile a dirsi, con il suo arrivo Station 19 è cresciuto moltissimo negli ascolti.

Shinda Rhimes, creatrice delle serie, è ancora coinvolta a livello creativo e produttivo nei due colossi in onda sulla ABC. “La creatività di Krista, la sua visione e la sua guida così impegnata hanno permesso a Grey’s Anatomy e Station 19 di continuare a prosperare,” ha commentato Rhimes. “Sono incredibilmente grata a lei per tutto il duro lavoro. Farà sempre parte della famiglia Shondaland.”

Il futuro di Vernoff rimane con ABC Signature, con cui la sua casa di produzione Trip the Light Productions ha un accordo che si sta concretizzando già con un progetto per Hulu.

Per quanto riguarda Grey’s Anatomy e Station 19 i piani per la successione sono ancora in via di finalizzazione: verranno annunciati quando le due serie verranno ufficialmente rinnovate (cosa che sembra scontata visti gli ascolti postivi). Secondo quanto riporta Deadline, è possibile che la produttrice esecutiva Meg Marinis diventi showrunner di Grey’s Anatomy, con Peter Paige come co-showrunner e showrunner di Station 19, affiancato da Zoanne Clack come co-showrunner.

Ricordiamo che nella midseason premiere del 23 febbraio, Ellen Pompeo dirà addio a Grey’s Anatomy come membro ricorrente del cast, e tornerà nel finale della stagione 19.

Vernoff, comunque, non esclude di tornare una seconda volta: “L’ultima volta che ho lasciato Grey’s Anatomy, me ne sono andata per sette stagioni e quando Shonda mi ha chiamata per guidarlo come showrunner la serie andava ancora alla grande. Quindi non dico addio, perché sarebbe troppo triste. Dirò: ci rivediamo tra sette stagioni”